Классические интерьеры из Европы (Италия, Германия и др.) в Красноярске

Салон «Белый парк», представляющий мебель из Италии и других европейских стран, готов предложить полный спектр услуг по разработке и воплощению в жизнь интерьера Вашей мечты. Каждый бренд мебели имеет свой характер и особенности. В нашем салоне представлены классические коллекции от всемирно известных производителей - это итальянские кухни Martini, мягкая мебель Provasi, Selva и Angelo Cappellini, а также гостиные и спальни, диваны Baxter, кабинеты Annibale Colombo, гардеробные и столовые группы Luciano Zonta, Bolier & Compani, аксессуары Eichholtz.