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Белый Парк

МЕБЕЛЬ ОТ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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Natuzzi Italia: создавая гармонию

Natuzzi Italia: создавая гармонию

Гармония... Для каждого это понятие наполнено своими ассоциациями, образами и ощущениями. А для известного итальянского бренда мебели Natuzzi Italia гармония — это особый баланс: бескомпромиссного комфорта, качественных природных материалов и вневременного стиля.

Классические интерьеры из Европы (Италия, Германия и др.) в Красноярске

Салон «Белый парк», представляющий мебель из Италии и других европейских стран, готов предложить полный спектр услуг по разработке и воплощению в жизнь интерьера Вашей мечты. Каждый бренд мебели имеет свой характер и особенности. В нашем салоне представлены классические коллекции от всемирно известных производителей - это итальянские кухни Martini, мягкая мебель Provasi, Selva и Angelo Cappellini, а также гостиные и спальни, диваны Baxter, кабинеты Annibale Colombo, гардеробные и столовые группы Luciano Zonta, Bolier & Compani, аксессуары Eichholtz.

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