Итальянские кресла созданы вручную из качественных и экологичных материалов. Кресла в нашем каталоге отличаются эргономичностью и имеют награды мирового уровня. Изделия представлены в большом количестве материалов и расцветок - более 200 вариантов конфигураций, благодаря чему вы сможете подобрать мебель, идеально подходящую в ваш интерьер. Наша компания отбирает только лучшие модели, соответствующие высоким стандартам качества. Обратитесь к нам и менеджеры окажут вам квалифицированную помощь, объяснят схему проезда, оплаты и доставки, а также ответят на все возникнувшие вопросы. Если вы решились приобрести мебель для спальни из Италии, то вы можете сделать это в нашем шоуруме по адресу ул. Красной Армии, 9/11.
В выставочном зале салона «Белый парк», площадью 300 кв.м., представлены модели мягкой мебели, кухни, предметы малых форм, интерьерный декор от известных европейских брендов. «Белый парк» 10 лет своей деятельности выстроил стабильную работу с проверенными поставщиками и готов привезти под заказ все, что необходимо для вашего интерьера. Здесь вы получите грамотные консультации, помощь в выборе нужных решений и высокий сервис в отработке заказа.
Салон «Белый парк» работает в максимально удобном для посещений графике — без выходных. Будние дни с 10:00 до 19:00. Выходные дни с 11:00 до 18:00. Приглашаем вас за стоящими интерьерными приобретениями!
660017, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 9/11
+7(391)986-97-48
info@salonpark.ru
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